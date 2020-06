Suisse

Les ventes de motos et scooters ont rebondi en mai

Une reprise des activités se ressent dans le secteur de la vente des motos en Suisse, après le semi-confinement.

Après près de deux mois de verrouillage en raison de la crise de Covid-19, les ventes de motos et scooters ont rebondi en mai, et ce malgré la fermeture des concessions pendant le premier tiers du mois.

Pendant le mois sous revue, 6575 deux-roues motorisés ont été écoulés, soit 19,3% de plus qu'à la même période un an plus tôt, alors que les points de vente n'ont pu rouvrir que le 11 mai, indique mardi l'Office suisse moto et scooter (Osms) dans un communiqué.