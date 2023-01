Boom de la pionnière électrique: Les ventes de Tesla grimpent, les prix en chute libre

L’organisation de sécurité Euro NCAP a annoncé, cette semaine, le classement des véhicules les plus performants de leur catégorie pour l’année 2022 dont font partie aussi bien la Tesla Model S que la Tesla Model Y. Avec un score de 92% et une note maximale de 5 étoiles, la Model S et la Model Y avaient obtenu, parmi tous les véhicules testés selon le nouveau protocole de test plus strict (depuis 2020), la meilleure note globale à l’issue de leur crash-test réalisé en novembre pour l’une et en septembre pour l’autre. Le prix de la voiture 100% électrique la plus sûre a été officiellement décerné à la Tesla Model S, suivie de la Model Y. La Model S a également été désignée vainqueur de sa catégorie dans la catégorie «Executive» et la Model Y a été récompensée dans la catégorie «Petit véhicule tout-terrain». Tesla a donc remporté la victoire dans trois des six catégories.