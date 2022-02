Europe : Les ventes de voitures devraient rebondir en 2022

Les constructeurs automobiles se veulent optimistes pour l’année en cours.

Getty Images via AFP

Pénurie de puces électroniques

Après une forte chute en 2020 liée à la pandémie de Covid-19, le marché automobile a été paralysé en Europe et en Amérique en 2021 par cette pénurie de puces électroniques, surtout fabriquées en Asie, et indispensables à la fabrication de voitures qui embarquent toujours plus de technologies.