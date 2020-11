Consommation : Les ventes du Black Friday et de Noël seront impactées par la pandémie

Avec la crise sanitaire, le commerce en ligne est à la hausse. La prochaine édition du «vendredi noir» devrait elle faire un tabac, les enseignes comptant beaucoup sur ce revenu.

Ce phénomène est renforcé par le fait que les consommateurs sont de plus en plus nombreux à effectuer des achats importants le jour du Black Friday, par exemple pour remplacer un vieux lave-vaisselle ou un réfrigérateur par un nouvel appareil, alors qu’à Noël la ruée vers les magasins se concentre sur des jouets, des parfums ou de l’habillement, des produits nettement moins chers, note Jérôme Amoudruz, fondateur de la plateforme blackfriday.ch.

Vente en ligne en augmentation

Plus de 1000 francs pour 18% des acheteurs

En moyenne, les acheteurs sont âgés de 39 ans, mais les 55 ans et plus constituent plus de 10% du total. Mesurés par secteurs, c’est l’électronique grand public, la mode et les accessoires ainsi que les produits cosmétiques qui forment le trio de tête lors du Black Friday mais aussi du Cyber Monday. Grande nouveauté de cette année, le bricolage et le jardinage, avec 17% des intentions d’achats.