Suisse : Les ventes illégales d’alcool aux mineurs en hausse durant la pandémie

Selon Addiction Suisse, les ventes de boissons alcoolisées aux jeunes ont augmenté de 9%. La faute notamment au port du masque qui rend l’estimation de l’âge difficile.

Une étude d’Addiction Suisse, sur la base de 6040 achats-tests, le démontre: malgré l’interdiction prévue par la loi, bières, vins ou alcools forts ont été vendus à des jeunes de moins de 16 ans et moins de 18 ans dans 29% des cas durant l’année 2020, une année marquée par la pandémie. Ce qui représente une hausse de 8,8% par rapport à 2019, indique l’association dans un communiqué mardi. La faute au port du masque «qui rend l’estimation de l’âge encore plus difficile», explique-t-elle en déplorant que «l’accent mis sur les mesures d’hygiène a bien souvent relégué la protection de la jeunesse à l’arrière-plan».

Les stations-service les plus sévères

Au chapitre des bons élèves, ce sont les stations-service qui contrôlent le plus. Elles n’affichent «que» 15% de ventes illégales. Suivent les chaînes de magasins et les grands distributeurs (29%), puis les restaurants/cafés (33,5%). À l’inverse, ce sont dans les fêtes et les manifestations que les jeunes peuvent le plus facilement acheter de l’alcool (40% de ventes illégales).