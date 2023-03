Énergie éolienne: Les vents du National sont favorables au «Windexpress»

Concrètement, l’autorisation de construire sera délivrée par le canton pour les projets éoliens déjà bien avancés, soit ceux qui bénéficient d’un plan d’affectation déjà entré en force. «Ces plans sont décidés en collaboration avec de nombreux acteurs, notamment les communes et les associations environnementales», a expliqué Delphine Broggini Klopfenstein (Verts/GE) pour la commission. Les seuls recours possibles seront auprès du Tribunal cantonal supérieur, qui devra trancher idéalement dans un délai de trois mois, et éventuellement auprès du Tribunal fédéral pour les questions de fond.

Privés et communes ne pourront plus s’opposer

En clair: les communes et les privés ne pourront plus s’opposer à ces projets. «Mais cette procédure accélérée ne s’appliquera que jusqu’à ce que les installations éoliennes supplémentaires construites fournissent une production annuelle d’électricité de 1 térawattheure», a précisé la Genevoise. «Il faut parfois attendre 15 à 20 ans pour qu’un parc éolien voie le jour. C’est très long. Cette façon de faire permettra de gagner 3-4 ans à des projets qui stagnent depuis plus de 10 ans», a ajouté Priska Wismer-Felder, à l’origine de l’initiative.