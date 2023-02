Hockey: Les Vernets accueillent Fribourg

Partie plus compliquée à la Swiss Life Arena, il a fallu attendre le troisième tiers pour que les équipes arrivent chacune à marquer un petit but. Et les prolongations ont été… agitées! Texier a pensé avoir donné la victoire aux siens. Après video review, en fait non. Ambri marque et… video review. Les arbitres accordent le goal mais il pourrait faire parler dans le futur.