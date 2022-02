Internet : Les versions 100 de Chrome et Firefox font trembler le web

Des sites pourraient bientôt ne plus être accessibles, s’inquiètent les éditeurs des deux navigateurs web qui se préparent.

Il y avait les craintes du «bug de l’an 2000», voici celles de 2022. Les développeurs de Chrome et Firefox se préparent à constater des problèmes de compatibilité avec certains sites web. À compter du 29 mars pour Chrome et du 3 mai pour Firefox, ces deux navigateurs web passeront à leur 100e version. Mais ce cap symbolique risque de ne pas être célébré par certains éditeurs de sites web et les internautes. Ces derniers pourraient se retrouver face à des messages d’erreur indiquant que leur navigateur web n’est pas supporté par les sites consultés.