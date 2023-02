Les Vert.e.s a la recherche d’un nouveau souffle sur le climat

Renforcer le message du climat

Une majorité qui freine

Une guerre qui a créé de l’insécurité

«Ce sondage allume des feux chez nous pour que l’on se bouge, commente Christophe Clivaz (V/VS). Il faudra aller chercher des électeurs, les abstentionnistes et toutes celles et ceux qui ne croient plus à la politique. Nous devons remettre au premier plan les questions climatiques et environnementales». La guerre en Ukraine et ses conséquences sur l’approvisionnement en énergie ont aussi changé la donne: «Paradoxalement, note le Valaisan, cette situation a accéléré le développement des énergies renouvelables, que nous avons toujours défendues, et l’assainissement des chauffages, avec le contreprojet à l’initiative sur les Glaciers. Mais elle a créé aussi de l’insécurité, de l’inflation, du renchérissement et finalement de la perte de pouvoir d’achat».