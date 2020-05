Politique

Les Vert’libéraux créent une section en Valais

Le Valais va devenir le 21e canton à avoir une section de Vert’libéraux. Elle sera fondée officiellement ce jeudi soir.

Les Vert’libéraux fondent jeudi soir officiellement une section en Valais. Après avoir présenté une liste pour les élections fédérales 2019 dans le canton, ils souhaitent mesurer leur «potentiel/poids électoral et surtout faire connaître leurs idées et personnalités à la population valaisanne». En ligne de mire les communales et les cantonales.