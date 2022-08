Votations 25 septembre : Les Vert’libéraux disent oui à AVS 21 et à l’initiative sur l’élevage intensif

Les Vert’libéraux soutiennent la réforme AVS 21. Le parti, réuni en assemblée des délégués samedi à Soleure, a décidé de dire oui à l’unanimité à la révision du Conseil fédéral qui prévoit de relever l’âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans et de rehausser de 0,4 point la TVA.

La situation ne peut plus durer

«La prévoyance vieillesse n’est pas adaptée à l’allongement de l’espérance de vie et à la baisse du taux de natalité; de plus, elle ne tient pas compte des projets de vie ou des parcours professionnels actuels. Nous en payons le prix fort: la confiance de la population dans le système des trois piliers et sa capacité à être réformé s’estompe», a-t-elle plaidé.