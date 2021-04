Votations du 13 en Suisse  - Les Vert’libéraux disent oui à la loi sur le Co2 et à la loi Covid

Photo d’illustration. Les Vert’libéraux disent oui à la loi sur le Co2 et à la loi Covid mais sont opposés à la loi sur le terrorisme.

Samedi lors de l’assemblée numérique des Verts libéraux suisses, les délégués ont pris position sur trois des cinq objets soumis à la votation du 13 juin 2021, le parti ayant déjà décidé en février dernier de dire «oui» à l’initiative sur l'eau potable et de laisser la liberté de vote concernant l'initiative sur les pesticides. Quasiment à l'unanimité (166 voix pour, 1 voix contre), les délégués se sont prononcés pour un oui à la loi sur le Co2. Concernant la loi Covid, les Vert'libéraux ont adopté une position claire en faveur du «oui». En revanche, ils sont majoritairement opposés à la loi sur le terrorisme.

Protection du climat

Oui à la loi Covid-19

«La loi Covid-19 est nécessaire pour que nous puissions soutenir les entreprises et les indépendants qui sont particulièrement touchés par la pandémie. Les milieux culturels, sportifs et médiatiques doivent également être soutenus pour traverser la crise» a énoncé la vice-présidente des Vert’libéraux, Melanie Mettler. Pour ces raisons, les délégués ont massivement soutenu le projet de loi avec une majorité de 156 voix pour, 3 voix contre et 6 abstentions.