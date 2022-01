Elections fédérales 2023 – Les Vert’libéraux et l’UDC se profilent comme les grands gagnants

20min/Matthias Spicher

Le Parlement sera renouvelé fin octobre 2023. Un sondage de «Tamedia/20 minutes» (lire encadré) révèle désormais d’ores et déjà les premières tendances. Le Parti vert’libéral devrait ainsi progresser de 2,4 points pour atteindre les 10,2%. L’UDC, elle, devrait également progresser de 1,4 point, atteignant 27%. Les Verts en revanche ne pourront fort probablement pas réitérer le raz de marée écologique de 2019. Concrètement, ils perdraient 1,5 point (11,7%). Pour les autres partis – soit le PS, le PLR et le Centre –, les progressions et régressions sont actuellement trop petites pour établir des tendances.

41% des nouveaux électeurs de l’UDC, qui avaient voté pour un autre parti en 2019, affirment que le parti qu’ils ont choisi lors des dernières élections fédérales ne représente plus leur manière de voir les choses. 29% affirment que la situation politique a évolué par rapport à 2019 et que le parti qu’ils ont choisi en 2019 ne livre plus les meilleures réponses aux problèmes actuels. Autre fait intéressant: les jeunes sont particulièrement nombreux à vouloir soutenir le parti agrarien en 2023. Ainsi, 29% des 18 à 34 ans comptent voter pour l’UDC l’année prochaine.

Alain Berset premier, Ignazio Cassis dernier

Le sondage s’est également penché sur la satisfaction du peuple envers les différents membres du Conseil fédéral. Le ministre de la Santé Alain Berset, qui s’est souvent retrouvé sous le feu des critiques depuis le début de la pandémie, reste néanmoins le conseiller fédéral le plus apprécié des Suisses. Il obtient la note de 4,33 (1 étant la moins bonne note et 6 étant la meilleure note). 64% des sondés le rééliraient. Viola Amherd arrive en 2e position avec une note de 4,23. Elle est suivie de Guy Parmelin avec une note de 4,14, de Karin Keller-Sutter avec une note de 4,12 et de Simonetta Sommaruga qui obtient tout juste la moyenne de 4 tout rond. En revanche, seuls 34% respectivement 27% des personnes ayant participé au sondage rééliraient Ueli Maurer (note de 3,75) et Ignazio Cassis (note de 3,51).

De manière générale, 56% des Suisses se disent néanmoins satisfaits du travail réalisé par le Conseil national et par le Conseil des États. Ce taux a même grimpé de 10 points par rapport à septembre 2019, soit juste avant les dernières élections fédérales.

Pour finir, le sondage a voulu savoir quels étaient les problèmes les plus urgents selon la population. La prévoyance vieillesse se place en tête de classement et est suivie des coûts de la santé, de la lutte contre la pandémie et du changement climatique. Or pour les électeurs des Verts, des Vert’libéraux et du PS, c’est le changement climatique qui représente le plus grand défi actuel. Les électeurs de l’UDC estiment en revanche que la migration est le problème principal du moment.