Elections à Genève: Les Vert’libéraux hors jeu, le centre à la peine

«C’est décevant de voir qu’on baisse un peu, réagit sa présidente, Delphine Bachmann. Le contexte était compliqué, avec l’éparpillement des partis se disant centristes.» Outre les Vert’libéraux, Le Centre a aussi dû compter, selon son député Sébastien Desfayes, avec «un parti qui sort de nulle part, qui fait 10% des voix (ndlr: 8,70% en réalité), et qui est centriste», soit le mouvement Libertés et justice sociale de Pierre Maudet, qui fait une entrée fracassante au Grand Conseil. Dans cette configuration, «obtenir le quorum est un exploit».

Reste que, si «la position centriste attire probablement beaucoup plus d’électeurs qu’il y a quelques années», selon Delphine Bachmann, les deux partis traditionnels, le sien et les Vert’libéraux, seront peu ou pas représentés à Genève. Ainsi, le coprésident de cette dernière formation, Marc Wuarin, se déclare-t-il «inquiet. Je vois que les positions modérées décroissent. Les discours à la française plaisent à Genève, avec une vision de la politique où, quand on a la majorité, on vient écraser l’autre. À long terme, c’est délétère.»