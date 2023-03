Votations du 18 juin: Les vert’libéraux pour la loi climat et l’impôt minimal

Une «cure de jouvence» demandée

Les délégués vert’libéraux ont aussi adopté samedi une feuille de route décrivant les grands axes de la politique du parti. Le document stratégique propose «une cure de jouvence» pour l’économie suisse. Les propositions réclament, entre autres, une plus grande ouverture au marché économique européen. Les vert’libéraux fustigent aussi le «conservatisme» et le «protectionnisme» de gauche qui nuit à l’économie tout en critiquant l’approche de la droite qui «consiste principalement en un refus indifférencié de tout changement et de toute réglementation étatique».