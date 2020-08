Suisse Les Vert’libéraux veulent des réformes vertes et fiscales

Alors que la crise du Covid-19 continue, le parti estime que des réformes sont nécessaires pour ne pas paralyser la Suisse, surtout en matière de politique environnementale.

Les Vert’libéraux se tournent vers l’avenir tandis que la crise du coronavirus se poursuit. Les réponses à la pandémie ne doivent pas paralyser la Suisse. Des réformes politiques sont nécessaires rapidement, surtout en matière de politique environnementale, sociale et fiscale.

Les programmes classiques de relance économique ne sont pas la bonne solution pour faire face à la crise actuelle, a déclaré le conseiller national bernois. Il faut «des réformes et des changements à grande vitesse» pour maintenir la prospérité en Suisse.

Davantage d’Europe

L’accent est mis sur le renforcement de l’esprit d’entreprise et de la concurrence, comme l’a déclaré la cheffe du groupe parlementaire Tiana Angelina Moser. Selon la conseillère nationale zurichoise, les monopoles, les réglementations et les distorsions du marché empêchent actuellement la Suisse d’aller de l’avant. «Nous avons besoin d’un Etat qui se concentre sur ses tâches essentielles.»

Pour les Vert’libéraux, il est également important de renforcer les relations internationales, en particulier avec l’UE, mais aussi d’étendre la coopération au développement en mettant l’accent sur le climat et la protection de l’environnement.

Potentiel dans les énergies renouvelables

En Suisse aussi, il y a encore beaucoup à faire avec la transition énergétique, a déclaré Isabelle Chevalley, vice-présidente des Vert’libéraux. «Nous sommes à la traîne en matière d’énergie éolienne et solaire et devons surmonter diverses barrières légales.» Les entreprises énergétiques suisses ont investi trop d’argent à l’étranger au lieu de l’investir dans des projets nationaux, a relevé la conseillère nationale vaudoise.

Le PVL voit encore un besoin de réforme dans la conciliation de la vie professionnelle et familiale, la formation continue des travailleurs de plus de 50 ans, la numérisation et la mobilité. Enfin, le parti appelle de toute urgence à l’introduction de la fiscalité individuelle afin d’éliminer la charge fiscale élevée sur les seconds revenus.