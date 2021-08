Genève : Les Vert’libéraux veulent un congé parental plus long

Le parti a lancé une initiative constitutionnelle pour ajouter huit semaines au congé maternité. Elles seraient dévolues au partenaire.

Un congé paternité de deux semaines, comme il a été accepté par le peuple il y a un an, ce n’est pas assez, estiment les Vert’libéraux genevois. Pour allonger ce délai, le parti a lancé une initiative populaire, relatent plusieurs médias genevois. Dans le détail, huit semaines seraient ajoutées au congé maternité de seize semaines. Le ou la partenaire devrait obligatoirement en prendre six. Les deux dernières pourront bénéficier à l’un ou l’autre parent, selon la décision du couple. Ce congé supplémentaire est destiné à toutes les familles, quel que soit sa forme et sa composition.