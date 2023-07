Ville de Genève: Bientôt des nouveaux bains publics dans le Rhône?

Un coin de baignage dans le Rhône en plein centre-ville. Les Vert’libéraux de la Ville de Genève y croient dur comme fer. Après six mois de travail et les conseils d’un expert, le parti se jette à l’eau et lance une initiative populaire municipale. Objectif: aménager de nouveaux bains publics au bord du quai Général-Guisan, entre le restaurant Le Lacustre, et le pont des Bergues. «Loin d’une piscine olympique», le parti envisage plutôt un périmètre sécurisé permettant aux usagers de la ville de «faire un petit plouf durant les pics de chaleur».