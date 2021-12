Jeux olympiques – Les Verts appellent au boycott diplomatique des JO de Pékin

Les appels au boycott diplomatique des Jeux olympiques de Pékin se multiplient dans le monde. Ainsi, après les États-Unis, l’Australie, le Royaume-Uni et le Canada ont annoncé eux aussi qu’ils n’enverraient pas de délégation en Chine pour les JO qui débutent le 4 février prochain. En Suisse, ce sont les Verts qui appellent à cette démarche.

Dans une d ans une lettre ouverte adressée mercredi soir au Conseil fédéral, le groupe parlementaire des Verts demande au gouvernement de ne pas faire lui aussi le déplacement à Pékin et de boycotter également les JO. «La Chine enfreint si gravement les droits humains que la Suisse officielle ne peut l’accepter», soulignent-ils en citant notamment les persécutions des Ouïghours et les soupçons de génocide dans les régions où vit cette population.

Siège de plus de 60 associations sportives internationales

Le sport crée des liens, écrivent-ils, et les athlètes travaillent leur vie durant en vue des JO. «Par contre, certains gouvernements et associations n’y voient qu’une source de profit. Ils passent outre les droits humains et déterminent les lieux de compétitions de manière opaque, ce qui nuit au sport».