Les Verts désirent que vin et bière soient traités sur un pied d’égalité.

La crise du covid-19 a durement affecté les brasseries artisanales genevoises. La fermeture des bars et des restaurants, ainsi que l’absence des festivals, les a privées de nombreux débouchés pour leur production. Les Verts viennent de déposer deux projets de loi pour remédier à cette situation. Estimant qu’il n’existe plus de raison de différencier vins, bières et autres boissons fermentées, ils souhaitent que les brasseurs utilisant du houblon genevois bénéficient des mêmes facilités administratives que celles accordées aux vignerons. En particulier, ils désirent que ces professionnels ancrés dans le terroir puissent pratiquer sans entraves la vente directe de leurs bières sur les lieux de fabrication.