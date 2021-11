Berne - Les Verts critiquent l’échec de la COP26 et le Conseil fédéral

Alors que la COP26 sur le climat touche à sa fin à Glasgow, les Verts tenaient samedi une assemblée des délégués à Berne. «La Suisse a besoin de davantage de Vert, partout. Il faut du Vert contre la double crise du climat et de la biodiversité», a lancé le président du parti et conseiller national Balthasar Glättli dans son discours d’ouverture. Pour le Zurichois, les deux thèmes sont étroitement liés. «Le réchauffement accélère le recul de la biodiversité et la diminution des espèces attise le dérèglement climatique», a-t-il expliqué. Il est par conséquent d’autant plus important de mener maintenant une politique d’avenir».