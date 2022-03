Assemblée des délégués : Les Verts décident de lancer l’initiative pour un fonds climat

Réunis ce 26 mars à Ziegelbrücke (GL), les Verts ont suivi le plaidoyer de leur président pour «le tournant écologique», ils ont adopté à l’unanimité le lancement du projet d’initiative commun avec le PS Suisse.

Reconnaissant que pour y parvenir, il fallait rapidement disposer de ressources financières, il a alors annoncé la création d’un fonds d’investissement pour le climat –un projet d’initiative commun entre les Verts et le PS Suisse. Une décision qui se justifie, selon ses mots, du fait que «protéger le climat et renforcer la biodiversité sont tout aussi essentiels pour la prospérité de notre société que la couverture sanitaire et la formation et ela doit donc devenir une tâche de la collectivité».