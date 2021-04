Vaud : Les Verts demandent 4 journées sans email par an

Entre leur impact sur l’environnement et celui sur la vie des travailleurs, les courriers électroniques n’ont pas que du bon.

Après les dimanches sans voitures, destinés à réfléchir à la place de la mobilité individuelle motorisée dans notre société et aux alternatives possibles, voici une nouvelle proposition originale. Alors que la nouvelle dépendance moderne semble reliée aux ordinateurs, tablettes et autres smartphones, les Verts ont déposé mardi au Parlement vaudois un postulat demandant d’introduire quatre journées sans email par an dans l’administration cantonale.



Si la communication numérique a amené de nombreux progrès, son développement soulève désormais de nouveaux défis sans précédent. D’un point de vue environnemental, si Internet était un pays, il serait le 3e plus gros émetteur de gaz à effet de serre après les USA et la Chine. Pour les emails spécifiquement, on estime leur nombre quotidien à quelque 300 milliards. Or, selon la taille et les pièces jointes, l’envoi d’un e-mail peut consommer jusqu’à 50g de CO₂. Pour une personne recevant 100 mails par jour, cela représente environ 1,5 kg de CO₂ émis.



Du point de vue de l’humain, la barrière entre vie privée et vie professionnelle devient de plus en plus ténue, ce qui engendre un stress permanent et une pression à la non-déconnexion avec notamment, pour conséquences, un épuisement et des problèmes de concentration croissants. Les Verts estiment qu’il faut des mesures fortes et visibles pour amener le plus grand nombre à prendre conscience des enjeux relatifs à la déconnexion et à la sobriété numérique. Et l’État devrait, en cela, jouer un rôle d’exemplarité.