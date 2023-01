Genève : Les Verts déposent leur initiative pour favoriser la marche

Les Verts ont déposé lundi au service des votations leur initiative cantonale «Pour un canton qui marche», munie de 7’555 signatures, soit 2000 de plus que le minimum requis. Le texte, dont l’aboutissement doit encore être formellement validé, part du constat que «la marche est négligée dans les politiques de mobilité», «qu’il existe très peu de zones piétonnes ou à priorité piétonne» et que «les voies piétonnes directes et continues sont quasi inexistantes». Le parti propose d’y remédier en créant «un maillage d’aménagements piétonniers spécifiques», dont des «axes forts reliant les quartiers» et des zones réservées.