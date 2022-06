Surveillance: Les Verts et une ONG fichés? Les renseignements démentent

Plus de 400 références à l’ONG Public Eye, dont certaines classées «extrémisme de gauche» dans les fichiers du Service des renseignements de la Confédération (SRC). Idem pour le parti des Verts, cité plus de 2300 fois dans les dossiers. Les deux organisations politiques, qui ont fait la demande auprès du SRC de leur transmettre les informations qu’il avait enregistrées à leur sujet, dénoncent ce mercredi une pratique jugée illégale. Public Eye, parle de «fichage» et considère que les renseignements suisses «font du mouvement altermondialiste un ennemi potentiel de l’État».