Genève : Les Verts lancent Fabienne Fischer à l’assaut de l’exécutif

À Genève, Fabienne Fischer sera la candidate des Verts à l’élection complémentaire au Conseil d’État le 7 mars. Cette avocate de 59 ans a été désignée mardi soir par l’assemblée générale du parti. Objectif: décrocher un second siège.

Dès le premier tour, Fabienne Fischer a devancé les trois autres candidates à la candidature – la députée Marjorie de Chastonay, la conseillère municipale de Vernier Esther Schaufelberger et la maire d’Onex Maryam Yunus Ebener – d’une centaine de voix. Il lui en a manqué deux pour être désignée à la majorité absolue. Un second tour a donc été nécessaire.

«Nous n’avons qu’une seule planète, et il faut changer de cap», a martelé Fabienne Fischer, s’engageant à répondre au défi de l’urgence climatique et de l’urgence sociale. Elle entend ancrer le gouvernement à gauche, défendant notamment une économie circulaire, une fiscalité écologique, une culture vivante, un revenu de base inconditionnel ou encore la préservation de la biodiversité.

Décrocher un 2e siège

«Nous avons une légitimité à revendiquer un deuxième siège au Conseil d’État», a relevé la présidente des écologistes, rappelant les récents succès électoraux des Verts à Genève et dans les autres cantons. Et de lancer un appel au Parti socialiste et à Ensemble à Gauche afin que la gauche serre les rangs derrière la candidate écologiste et renverse la majorité au Conseil d’État.