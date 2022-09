Genève : Les Verts lorgnent le quartier des Banques comme lieu de fête



Pour les écologistes, le lieu présente plusieurs avantages: bureaux et stationnements sont peu utilisés la nuit et le week-end, avec une bonne desserte en transports publics. Ils imaginent un secteur fermé au trafic le soir et en fin de semaine, avec des aménagements légers et temporaires, comme des bancs et des tables, ainsi que des espaces de tri. Le texte, qui doit être déposé mardi au Municipal, demande au Conseil administratif de mener une étude en ce sens.