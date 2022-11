Conseil fédéral : Les Verts ne brigueront pas le siège de Simonetta Sommaruga

Le parti veut accroître le poids de l’écologie au Conseil fédéral, mais pas au détriment d’un siège PS, expliquent-ils. Les autres partis font déjà part de leurs attentes quant au successeur de la ministre bernoise.

Aline Trede est la cheffe du groupe parlementaire des Verts aux Chambres. 20min/Simon Glauser

Les Verts vont-ils se lancer dans la course au Conseil fédéral après la démission annoncée pour la fin de l’année de Simonetta Sommaruga? Le parti écologiste n’a pas tardé à annoncer la couleur. Et la réponse est non. Il ne compte pas se lancer dans la course à sa succession, a-t-il fait savoir dans un communiqué, mercredi.

«Nous remercions Simonetta Sommaruga pour tout le travail qu’elle a accompli avec détermination au sein du Conseil fédéral. Nous souhaitons à son compagnon et à elle-même beaucoup de force dans leur situation difficile et espérons qu’il se rétablisse rapidement», a d’abord félicité Aline Trede, cheffe du groupe parlementaire des Verts.

Et de répéter qu’il est «impératif» que le gouvernement donne toute son importance à l’écologie. «Nous voulons assumer davantage de responsabilités et, avec le soutien du PS, donner un coup d’accélérateur à la politique écologique du Conseil fédéral. C’est pourquoi notre groupe parlementaire ne présentera aucune candidature pour remplacer Simonetta Sommaruga», fait-elle toutefois savoir.

Siège PLR visé

Après avoir précisé qu’ils ne se lanceraient pas à l’assaut du siège UDC d’Ueli Maurer, les Verts rappellent que le PLR reste le parti le plus surreprésenté au sein du gouvernement. «Avec l’UDC, il forme une majorité de droite que les chiffres ne justifient pas et qui freine des quatre fers toute politique efficace en faveur du climat et de l’environnement», précise Aline Trede, tout en réaffirmant que le parti visait un siège vert au Conseil fédéral en 2023, après les élections fédérales.

Le conseiller national Balthasar Glättli (Verts/ZH) remercie lui aussi sa ministre «pour son long et courageux engagement en tant que conseillère fédérale: «Pour elle, la politique n’était pas un jeu, mais un engagement sérieux et persistant en faveur de solutions viables», a-t-il écrit sur Twitter.

Du côté des autres partis, les réactions n’ont pas tardé à tomber. Ainsi la démission de Simonetta Sommaruga n’est qu’une demi-surprise pour le président de l’UDC, Marco Chiesa. «Elle est en poste depuis 12 ans. Il y avait une fin en vue», confie-t-il à 20 Minuten. Mais la rapidité de la décision l’a surpris: «Je respecte cette décision. Surtout quand c’est pour des raisons familiales», dit-il.

S’attaquer rapidement aux défis à venir

Le PLR prend acte de la démission de la conseillère fédérale et la remercie pour son engagement en faveur de la Suisse. Le PLR lui souhaite ainsi qu’à son mari une bonne santé et le meilleur pour l’avenir, fait-il savoir dans un tweet. «Nous attendons de la personne qui lui succédera qu’elle s’attaque rapidement aux défis à venir et qu’elle s’engage pour un approvisionnement énergétique sûr», ajoute-t-il. Dans de nombreux dossiers centraux (approvisionnement en énergie, infrastructures, 5G), il y a du retard à rattraper et les défis à relever sont énormes, estime-t-il encore.

Le Centre a également réagi. «Nous remercions Simonetta Sommaruga pour ses longues années d’activité et son engagement en faveur de la Suisse. Nous lui souhaitons, ainsi qu’à son mari, le meilleur pour la suite», a-t-il écrit sur Twitter. «Le Centre attend de tous les successeurs potentiels qu’ils respectent les règles de la collégialité et participe au bon fonctionnement du Conseil fédéral», a-t-il encore précisé.

Du côté des Verts libéraux, le président Jürg Grossen s’est aussi fendu d’un commentaire élogieux dans un tweet. «Une personnalité méritante et admirable se retire du Conseil fédéral. Un grand merci pour ton engagement infatigable en faveur de notre pays et pour ton leadership dans la crise du Covid», écrit-il.