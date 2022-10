Conseil fédéral: Les Verts renoncent à lancer un candidat à la succession d’Ueli Maurer

«Les Verts ne veulent pas investir leur énergie dans un combat où la décision est déjà prise», a affirmé Aline Trede, présidente du groupe des Verts. Le parti souhaite désormais descendre dans la rue et se préparer à la campagne pour les élections de 2023. «Les électeurs pourront alors donner une leçon à ceux qui sont actuellement au pouvoir», a expliqué Aline Trede. La conseillère nationale bernoise a en outre nié n’avoir trouvé aucun candidat. «C'était une décision stratégique, pas un manque de personne». Et de préciser encore que les Verts ne donneront aucune consigne de vote pour les candidats UDC.

«Le cartel du pouvoir» vertement critiqué

La sénatrice Lisa Mazzone, vice-présidente du groupe parlementaire, a elle aussi affirmé: «Nous n'avons pas de temps à perdre avec un jeu dans lequel les dés sont pipés, avec un théâtre de mauvais goùt ou on nous a déjà attribué un rôle». Elle a plusieurs fois insisté sur le «cartel du pouvoir» en place à Berne. Nous nous trouvons face à un tournant en matière climatique, a relevé la Genevoise. «Mais face à cette urgence, les partis gouvernementaux n’ont qu’une seule idée en tête: maintenir leur pouvoir et le statu quo pour que rien ne change», a-t-elle lancé. «Ils se serrent les coudes au point qu’ils ne sont plus prêts à discuter et préfèrent donner un blanc-seing à l’UDC quoi que fasse ce parti», a-t-elle vertement critiqué.