Conseil fédéral : Les Verts ne veulent pas de Rösti et pourraient voter pour Vogt

Le danger vient d’Albert Rösti

Une crainte justifiée, si l’on en croit l’intéressé lui-même. En effet, samedi Albert Rösti a fait ouvertement part de son intérêt pour le DETEC s’il est élu. Et ce lobbyiste du pétrole et du nucléaire a été très clair: au gouvernement, il ne changera pas ses valeurs politiques et il ne fermera la porte à aucune source d’énergie, même nucléaire. Pour le plus grand dam des Verts qui entendent bien mettre des bâtons dans les roues du Bernois, également à la tête d’Auto-Suisse.