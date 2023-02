Elections fédérales: Les Verts pourraient bien s’attaquer à un siège socialiste

Les Verts trop jumeaux du PS pour prétendre à un 3e siège de gauche?

Avec la vague verte en 2019, les Verts ont augmenté leur part électorale de 6,1 à 13,2% et ont gagné 17 sièges. Le Parti écologiste est devenu la 4e formation au niveau national derrière l’UDC (25,6%), le PS (16,8%) et le PLR (15,1%). Mais une récente analyse statistique de la SonntagsZeitung montrait que pratiquement plus rien ne distingue les socialistes des Verts à Berne. En 2022, les deux partis ont voté à 94% de manière identique. Du coup, cette «gémellité» devrait relancer le débat sur la répartition des sièges au Conseil fédéral. Car si l’on considère la gauche comme un seul parti, elle est à peine plus grande que l’UDC. Elle ne pourrait alors plus prétendre qu’à deux sièges, comme l’UDC. Par conséquent, si les Verts revendiquent un siège au gouvernement, celui-ci devrait donc être pris au PS, concluait le journal.