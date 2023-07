Les Verts proposent un code éthique sur l'IA aux partis pour la campagne 2023

Berne devra réfléchir à une réglementation de l’usage de l’IA

À plus long terme, la question se pose de savoir s’il faut une réglementation étatique en matière d’IA en politique. Les responsables de la Confédération répondent de manière évasive, note le «SonntagsBlick».

Toutefois, le Conseil fédéral devra se pencher sur les chances et les dangers de l’IA. Le Parti socialiste (PS) a déjà déposé une série d’interventions dans ce sens auprès du gouvernement. «Quelles sont les réglementations nécessaires pour éviter que l’IA ne devienne un danger pour la démocratie?» demande par exemple la conseillère nationale PS Céline Widmer (ZH) dans une interpellation. Et une motion de sa camarade de parti Min Li Marti (ZH) demande au Conseil fédéral de créer les bases légales d’une déclaration obligatoire pour les applications d’IA. Cela afin de garantir des normes uniformes et de créer la confiance.