Elections neuchâteloises : Les Verts sont bien placés pour siéger dans des exécutifs

Le 25 octobre pourrait être marqué par plusieurs victoires «vertes» dans le canton de Neuchâtel à l’occasion des élections communales.

Quelles seront les couleurs politiques des communes neuchâteloises? Réponse le 29 octobre. Keystone

Les Verts vont certainement gagner des sièges lors des élections communales du 25 octobre dans le canton de Neuchâtel. Ils devraient faire leur retour à l’exécutif de La Chaux-de-Fonds et peut-être obtenir un 2e siège à Neuchâtel. Une surprise pourrait venir des Vert’libéraux.

A Neuchâtel, les citoyens voteront pour la première fois pour les autorités de la nouvelle commune fusionnée, qui comprend Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin. Les nouvelles localités de la commune étant plus marquées à droite, cela pourrait favoriser les Vert’libéraux. Ces derniers ont huit sièges au Conseil général de Peseux, alors que les Verts y sont absents.

Surprise vert’libérale?

Les Vert’libéraux, avec les députés Mauro Moruzzi et Mireille Tissot-Daguette en lice, pourraient ravir un siège au PLR au Conseil communal. Surtout que le conseiller communal PLR Fabio Bongiovanni ne se représente pas. La PLR sortante Violaine Blétry-de Montmollin devrait garder sans problème son poste. Le président cantonal du parti Didier Boillat, de Corcelles-Cormondrèche, pourrait être élu, si le PLR maintient son 2e siège.

A gauche, la répartition des sièges pourrait aussi bouger. Les Verts en convoitent un 2e pour leur liste qui comprend le POP et Solidarités. Seul hic, la conseillère communale Verte Christine Gaillard est sous le feu de la critique et le Service des bâtiments lui a été retiré.

Cela pourrait avantager sa colistière Nicole Baur. Le popiste Thomas Perret, conseiller communal de Corcelles-Cormondrèche, pourrait aussi drainer les suffrages de sa localité et créer la surprise. Si la liste POP-Verts-Solidarités obtient un 2e siège, cela se fera très certainement au détriment du PS. Les conseillers communaux socialistes Thomas Facchinetti et Anne-Françoise Loup se représentent.

Siège UDC convoité

A La Chaux-de-Fonds, l’élection à l’exécutif est aussi très ouverte car les deux conseillers communaux de droite, à savoir la PLR Sylvia Morel et l’UDC Marc Arlettaz ne se représentent pas. L’UDC aura de la peine à conserver son siège, car elle est en perte de vitesse et ne propose qu’un candidat, l’entrepreneur Thierry Brechbühler. Comme l’élection se déroule à la proportionnelle, l’UDC ne conservera son siège que si son électorat vote compact.

Le siège UDC est convoité de toutes parts. Il pourrait revenir aux Vert’libéraux, qui proposent une liste de cinq candidats avec des personnalités connues dans la Métropole horlogère, comme la commerçante Brigitte Leitenberg. Cette dernière pourrait aussi bénéficier du vote féminin, les candidates féminines, ayant des chances d’être élues à l’exécutif, n’étant pas nombreuses.

Les Verts vont certainement faire leur retour à l’exécutif. Le député et président cantonal du parti, Patrick Herrmann devrait être élu, malgré une petite polémique sur sa possible double rémunération, soit le salaire de conseiller communal de 15’000 francs et sa rente LPP de retraité. Patrick Herrmann a finalement annoncé qu’il investira une partie de sa rente dans la collectivité, s'il est élu.

Si les Verts obtiennent le siège UDC, la gauche aurait quatre sièges au Conseil communal. Même scénario si le POP, qui représente son conseiller communal Théo Bregnard et qui a le vent en poupe à La Chaux-de-Fonds, obtient un 2e siège.

Spécificité neuchâteloise

Cette poussée verte ou popiste pourrait se faire aussi au détriment des socialistes et des deux conseillers communaux sortants Théo Huguenin-Elie et Katia Babey. Cette dernière pourrait pâtir des dysfonctionnements du Service de l’action sociale qu’elle dirige et qui a dû faire l’objet d’un audit. Théo Huguenin-Elie ne fait pas l’unanimité non plus et l’affaire du troll pourrait desservir les sortants.

Pour conserver son siège, le PLR a mis en lice quatre candidats. Le député et ancien «Monsieur Unesco» Jean-Daniel Jeanneret et le député suppléant et directeur des institutions zoologiques Xavier Hüther sont les favoris.

Au Locle, les cinq sortants masculins (2 POP dont le conseiller national Denis de la Reussille, 2 PLR et 1 Vert) se représentent. Originalité locloise: on ne peut pas être élu à l’exécutif quand on a atteint l’âge de la retraite.

L’élection au Conseil communal se fait à la proportionnelle dans les trois villes et à la majoritaire à Cressier. Dans les autres communes du canton, l’exécutif est élu par le Conseil général, en fonction de la force politique de chaque parti. Une spécificité neuchâteloise et une exception en Suisse romande.