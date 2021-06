Vaud : Les Verts vaudois lancent une initiative pour la colline du Mormont

Réunie mercredi à Yverdon, la section cantonale du parti écologiste a décidé de se mobiliser contre l’exploitation de la carrière de ciment.

Ils l’avaient annoncé et ils l’ont fait. Les membres des Verts vaudois ont décidé mercredi de lancer, avec différents acteurs politiques et associatifs, une initiative populaire cantonale pour «sauver le Mormont et inciter communes et Canton à favoriser les alternatives au ciment dans leurs constructions » . La récolte des 12’000 paraphes nécessaires débutera dès la rentrée, après les vacances d’été. Pour rappel, des zadistes avaient occupé la colline et ils avaient été délogés par la police fin mars.