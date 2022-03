Genève : Les Verts veulent booster la production d’énergie photovoltaïque

Une motion a été déposée au Parlement afin d’accélérer l’alternative aux énergies achetées à des régimes autocratiques.

La guerre en Ukraine a montré la dépendance de la Suisse aux énergies produites à l’étranger, notamment en Russie. Pour les Verts genevois, la «triste actualité du moment nous rappelle à quel point il est nécessaire d’atteindre une souveraineté énergétique du pays». Pour ce faire, ils ont déposé une motion au Grand Conseil. Le texte veut «rendre obligatoire, dans un délai de quinze ans, l’équipement en panneaux solaires de toutes les toitures, façades et autres surfaces bien ou très bien adaptées, et ainsi de réaliser le potentiel photovoltaïque cantonal»

Les écologistes s’appuient sur le Plan directeur de l’Energie qui indique que «le potentiel d’énergie solaire (photovoltaïque) mobilisable dans le Canton de Genève est de 1400 GWh/an1». A l’heure actuelle, seuls 60 GWh/an sont produits, soit «à peine plus de 4% du potentiel mobilisable». Les motionnaires estiment que «la production indigène doit être accélérée pour assurer une transition vers les énergies renouvelables et une sécurité dans notre approvisionnement».

Décarboner et réduire la dépendance

Autres arguments, le photovoltaïque permettrait «d’une part, de décarboner notre approvisonnement énergétique contribuant ainsi à aux objectifs climatiques et, d’autre part, de réduire la dépendance aux importations d’énergies, notamment vis-à-vis du gaz russe et des autres énergies fossiles comme le pétrole». Par ailleurs, pour les Verts, cette transition serait également intéressante du point de vue économique, puisque «le coût de production de l’énergie solaire devient de plus en plus compétitif».