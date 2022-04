Canton de Berne : Les Verts veulent couvrir les parkings avec des panneaux solaires

Plusieurs bords politiques soutiennent cette idée, mais des propriétaires de grands parkings en plein air sont plus frileux.

Les parkings en plein air représentent de vastes surfaces pouvant accueillir des panneaux solaires et protéger les véhicules de la pluie et de la chaleur.

Dès 20 places de parc

La proposition de Jan Remund est aussi soutenue par des élus du Centre et du PLR. Concrètement, les Verts demandent une obligation de mettre en place des installations solaires pour les parkings en plein air et couverts disposant de plus de 20 places de parc. L’obligation s’appliquerait à toute construction de nouvelles infrastructures. Les parkings existants devraient être équipés dans les quinze ans.