Energie: Les Verts veulent débrancher les centrales nucléaires dès 2027

Énergie : Les Verts veulent débrancher les centrales nucléaires dès 2027

Le parti relance la sortie de l’atome. Il veut arrêter les centrales de Beznau dans quatre ans, celle de Gösgen en 2032 et celle de Leibstadt en 2037. Malgré les risques de pénurie d’énergie.

Les Verts s’attaquent à l’atome en Suisse et réclament une date fixe pour débrancher les centrales nucléaires qui restent en activité. Ainsi, ils demandent la fin de Beznau I et II dès 2027, celle de Gösgen en 2032 alors que le dernier réacteur en place, celui de Leibstadt, devrait s’arrêter en 2037, rapportent les journaux alémaniques et romands de Tamedia mercredi.