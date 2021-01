C’est mathématique. En faisant liste à part à trois dans la course à la Municipalité, les Verts lausannois veulent prendre du galon, quitte à affaiblir leurs ex-alliés PS et POP. L’ambition est née des résultats très prometteurs de la formation écolo lors des élections fédérales de 2019. Plus question de passer pour le petit frère des socialistes alors qu’à peine plus de 200 bulletins départageaient les deux partis dans la capitale vaudoise.