Genève: Les Verts veulent faciliter la marche à pied au bout du lac

«Les Verts sont pour les zones piétonnes, nous aussi, mais il faut des accès à ces zones et des parkings souterrains, a réagi le PLR Alexandre de Senarclens. Nous, on craint que le centre s’étouffe.» Pour le député, il faut trouver des compromis, mais les Verts «sont toujours dans une guerre antitrafic motorisé», déplore-t-il. De son côté, le député UDC Christo Ivanov estime que «tout est déjà prévu» dans les plans du Canton et que l’initiative des Verts est «uniquement et purement électoraliste», à quelques mois des élections cantonales.