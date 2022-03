Genève : Les Verts veulent faire exploser le prix des macarons de parking

Le parti écologiste s’attaque frontalement au stationnement dans l’espace public. Il entend aussi favoriser les parkings en sous-sol.

Se garer en souterrain

En parallèle, afin de rendre les parkings en sous-sol plus attractifs, les écologistes envisagent de revoir les tarifs des ouvrages à destination des habitants. Ces derniers pourraient bénéficier de prix d’abonnements qui ne dépasseraient pas le double de celui du macaron. Les Verts veulent également en finir avec le stationnement gratuit dans le centre grâce au disque bleu. Ils proposent d’interdire le parking gratuit dans l’hypercentre et les zones urbaines. Selon eux, les automobilistes seraient ainsi enclins à se garer directement en sous-sol, ce qui éviterait nombre de trajets de recherche de places. Trois textes ont été déposés au parlement, dont le but est de libérer l’espace public et de le valoriser.