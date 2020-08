Baladinou 21.08.2020 à 08:22

à partir du moment ou tu as une connexion, tu peux bosser ou tu veux. Chercher un travail c'est du boulot, je me demande combien de télétravailleurs il y a en ce moment. Sensible à l'écologie, serait-il possible d'avoir des gens sérieux chez les verts s'il vous plait ? on a besoin de vraies décisions sur des sujets plus importants, sans taxes mais avec des accompagnements et une réelle vision.