il y a 56min

Vaud

Les Verts veulent inonder les villes de végétation pour les faire rafraîchir

Le parti écologiste va intervenir à travers le canton pour lutter contre les îlots de chaleur. Il a édicté un guide à l’usage des autorités.

de Yannick Weber

1 / 4 Lausanne a déjà commencé à végétaliser des espaces en centre-ville. Keystone Les Verts vaudois mentionnent par exemple Genève, qui va aussi de l’avant dans la même direction, comme ici aux HUG. Keystone Parmi les mesures possibles, des revêtements de route différents, qui emmagasinent moins de chaleur. Ville de Zurich

Les Verts vaudois ont choisi l’une des journées les plus chaudes de l’été (pour l’instant) pour annoncer leurs ambitions dans la lutte contre les canicules. Car quoi que l’on fasse, elles seront toujours plus fréquentes. «Si on poursuit sur la trajectoire actuelle au niveau national et international, une canicule comme celle de 2003 sera devenue la norme à partir de 2050», a illustré dans un scénario du pire la conseillère nationale et climatologue Valentine Python.

Fournaises dans les centres

Et quand la planète surchauffe, ce sont surtout les villes, ces «pièges à chaleur», qui en subissent les effets. Les mesures montrent que les différences de température entre un centre-ville et ses alentours peuvent rapidement atteindre plusieurs degrés pendant la nuit. Et si les températures ont de la peine à retomber, c’est aussi en raison de nos choix d’urbanisme, arguent les Verts. «C’est au niveau des politiques communales qu’on peut donc agir», a affirmé leur président, Alberto Mocchi.

Un groupe de travail dans le parti a élaboré un «kit» pratique à l’usage des communes avec tout un catalogue de mesures qui peuvent être prises, comme cela se fait déjà un peu partout en Suisse (lire plus bas). À la rentrée, les élus de plusieurs communes du canton déposeront des textes dans les législatifs communaux.

Des arbres: «Qui dit mieux?»

L’arborisation des espaces publics est en bonne place. Des arbres, encore et toujours plus d’arbres. Ils rafraîchissent l’air, produisent de l’oxygène, captent les micropolluants, accueillent des oiseaux, des insectes: «Qui dit mieux?» a ardemment défendu Catherine Roulet, conseillère communale au Mont-sur-Lausanne.

Les idées fusent dans tous les sens: végétaliser tous les toits plats mais aussi les façades, être plus sévère avant d’autoriser l’abattage d’un arbre, en replanter «en pleine terre», reverdir les cours d’école, qui ont eu une tendance à se bétonner, créer des parcs, des plans d’eau, favoriser ces places de parc «perméables», qui laissent pousser l’herbe et s’écouler l’eau de pluie par-dessous, et dans la construction, favoriser les matériaux et l’architecture qui emmagasinent moins de chaleur.

Au détriment de la voiture?

Corollaire logique de la végétalisation des espaces publics, les mesures proposées par les Verts passent aussi par une «réduction des espaces goudronnés». Au détriment des routes et des places de parc? «Pas forcément», note Alberto Mocchi, sentant que la question peut braquer des automobilistes et mentionnant à nouveau les places de parc perméables, les cours d’école et tout ce qui peut être végétalisé sans toucher aux voitures. Valentine Python, elle, rappelle que non seulement le trafic motorisé fait partie des sources de chaleur, mais qu’il est aussi celui pour qui les centres-villes sont bétonnés. «Au vu de l’urgence climatique, ce n’est plus un gros mot que de remettre en question la part de l’espace public qui est dévolue à la voiture.»