Naturalisation : Les Verts veulent instaurer le droit du sol

Dans le nouveau programme électoral des Verts que l’assemblée de délégués doit approuver samedi, on trouve une modification de la politique de naturalisation: «Nous introduisons le principe du droit du sol: toute personne née ici obtient automatiquement le passeport suisse (ius soli)». Pour les Verts, «les personnes nées en Suisse ne doivent pas avoir à prouver d’abord leur intégration simplement parce que leurs parents n’ont pas de passeport suisse», détaille le « Blick » (article en allemand).

Passer du principe actuel du droit d’origine à celui du lieu de naissance n’est pas la seule modification proposée par les Verts. Ils veulent aussi raccourcir les délais d’attente en proposant «le droit à la naturalisation pour toute personne vivant en Suisse, depuis plus de trois ans avec un statut régulier».

«Il faut une offensive de naturalisation. L’écart entre ceux qui ont leur mot à dire dans le pays et ceux qui n’ont rien à dire ne cesse de se creuser. C’est un problème pour une démocratie», déclare au journal alémanique la cheffe du groupe des Verts, Aline Trede. Elle précise toutefois que certaines limites devront être posées au «ius soli». «Nous ne voulons pas non plus d’un tourisme de la naissance uniquement pour obtenir le passeport rouge à croix blanche. Il faut certains critères», conclut-elle.