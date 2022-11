Parlement: Les Verts veulent interdire les cuisses de grenouilles, Berne non

Bye-bye le foie gras?

Les cuisses de grenouilles ne sont pas le seul aliment attaqué par les parlementaires. En 2020, le conseiller national Martin Haab (UDC/ZH) avait demandé que la Suisse interdise l’importation de foie gras. «De plus en plus de pays civilisés n’acceptent plus que des animaux doivent subir des souffrances aussi indescriptibles pour le «plaisir» discutable de certains», disait-il. Et le foie gras est en danger. Le Conseil national a accepté la proposition de l’élu UDC. Les partis n’ont pas été unis sur la question.