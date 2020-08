Suisse

Les Verts veulent un bilan climatique positif en 2040

Le parti écologiste a présenté son plan Climat mercredi lors d’une conférence de presse en ligne. Il veut que la Suisse capte plus de CO₂ qu’elle n’en émet dans 20 ans.

Ils soulignent que le plan Climat revoit les ambitions de la loi sur le CO2 et la stratégie énergétique 2050 des Verts à la hausse pour réduire la consommation d’énergie et les émissions de CO2 et pour employer davantage d’énergies renouvelables.

Neutralité climatique en 2030

D’ici 2040, il faut arriver à «zéro émission nette», en n’ayant plus d’émission importée et en absorbant le reste des émissions en Suisse grâce aux émissions négatives. A partir de 2040, le bilan climatique de la Suisse doit devenir positif, en contribuant à capter davantage d’émissions qu’à en rejeter dans l’atmosphère. Cela permettra à la Suisse d’éponger sa dette historique en matière de réchauffement climatique, relèvent les Verts.

Entrée en vigueur rapide de la loi

Parallèlement, la Suisse doit – en dehors de la loi sur le CO2 – commencer aujourd’hui déjà à poser d’autres jalons dans ce but. Par exemple dans la loi sur l’approvisionnement en électricité, dans celle sur l’énergie et en politique agricole. Enfin, une fois la nouvelle loi sur le CO2 entrée en vigueur, il faudra rapidement remettre l’ouvrage sur le métier.

Puits de carbone

Réduire la consommation d’énergie, en l’économisant et en améliorant l’efficience, est prioritaire. Le kilowattheure le plus écophile et le plus avantageux est celui que l’on ne consomme pas, insistent les Verts.