Berne - Les Verts veulent une commémoration nationale des victimes du Covid-19

Organiser une cérémonie commémorative nationale pour les victimes du COvi-19 et leurs proches? C’est la proposition faite aux Chambres fédérales par deux élues écologistes: Maya Graf (Verts/BL) au Conseil des États et Greta Gysin (Verts/TI) au Conseil national. Les parlementaires se prononceront sur leur postulat durant la session de juin.

Les deux élues constatent que 10 000 personnes sont décédées des suites de la pandémie en Suisse et que la plupart des proches n’ont pas pu accompagner les victimes durant leur maladie ou participer à un enterrement: «Il nous appartient de témoigner notre respect et notre sympathie aux personnes endeuillées, malades ou décédées en leur dédiant une cérémonie commémorative. Cet acte symbolique n’est pas seulement important pour les proches et les victimes mais aussi pour la société tout entière. De nombreux autres pays ont déjà organisé un tel événement.»