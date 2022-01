Tennis : Les vestiaires sont avec Novak Djokovic

Le No 1 mondial jouit «d’un grand soutien» de la part des joueurs de l’Open d’Australie, a assuré lundi, Dusan Lajovic, au lendemain de l’expulsion de son compatriote serbe.

«Je pense qu’il est très soutenu. J’en ai parlé avec les gars dans les vestiaires et partout en marge du tournoi et il me semble que le soutien est grand», a-t-il insisté en reconnaissant que si les meilleurs joueurs n’avaient pas apporté leur soutien, c’était «peut-être parce que de leur point de vue, Novak était l’un des favoris et que pour eux c’est donc un obstacle en moins» sur la route vers le titre. A titre personnel, Lajovic estime que Djokovic a été «terriblement mal traité».