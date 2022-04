Metal : Les vétérans de Rammstein reviennent en force

Trois ans après son dernier album, le mythique groupe allemand de metal a publié «Zeit» son huitième disque.

On dirait bien que les années, et une pandémie mondiale, n’ont pas freiné la créativité de Rammstein, combo qui avait été repris par des enfants. Trois ans pratiquement jour pour jour après la publication de son septième disque, voilà que la bande de Till Lindemann, 59 ans, est déjà de retour et plus remontée que jamais. «Quand la tournée des stades du groupe a dû être repoussée à cause de la pandémie, Rammstein s’est retrouvé avec du temps pour travailler sur son nouvel album», expliquent-ils.