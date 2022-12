Red Bull Dance Your Style: Voldo et Mams en route vers la finale

Red Bull Dance Your Style : Les Veveysans Voldo et Mams en route pour la finale

Voldo (à g.) et Mams sont ravis d’être en Afrique du Sud. 20min/Gabriel Nista

C’est la dernière ligne droite pour Voldo, 23 ans, et Mams, 34 ans. Les deux danseurs vaudois, qui ont remporté la finale suisse du Red Bull Dance your Style en 2022 pour le premier et 2021 pour le second, sont à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour participer aux deux pré-finales de la finale mondiale de l’événement. Voldo se produira mercredi 7 décembre 2022, tandis que Mams sera sur scène le lendemain. Sur 32 danseurs, seuls huit se qualifieront pour l’épreuve ultime qui aura lieu le 10 décembre 2022. Les deux hommes nous ont confié leurs impressions.

Vous êtes arrivés à Johannesburg lundi 5 décembre 2022. Jusqu’à présent, l’événement est comme vous vous l’imaginiez?

Voldo: Franchement, oui. Le fait de voir tous ces danseurs, ça rend les choses réelles et ça met une sorte d’énergie qu’on n'avait pas quand on était en Suisse. On se rend compte qu’on est en train de vivre notre rêve.

Mams: C’était comme je l’imaginais, comme je le souhaitais presque: plusieurs pays, plusieurs groupes, des échanges. C’est en Afrique du Sud, je suis Africain (ndlr: Mams est congolais), mais je n’étais jamais venu sur le continent. J’avais peut-être plus envie de voir le côté Afrique, la culture. On a eu la chance d’assister à un show d’artistes sud-africains et c’est à ce moment-là que j’ai vraiment réalisé que j’étais en Afrique.

Voldo, vous avez été l’élève de Mams et vous être de très bons amis. Qu’est-ce que ça fait d’être adversaires aujourd’hui?

Voldo: On sait depuis le début qu’on sera adversaires. Mais le plus important, c’est d’être fier de soi. Il n’y a vraiment aucun rivalité, au contraire. Quand l’un dansera, l’autre sera dans le public en train de le soutenir. Notre souhait, c’est d’arriver les deux en finale.

Mams: On utilise le mot de rivaux, mais on vise le même but. Comme tout le monde le sait, je suis son coach, son prof et j’aimerais bien qu’il n’y ait aucune gêne, aucune pression si on doit danser face à face. J’aimerais que ça soit vraiment un échange et qu’on termine par des trucs à deux pour un battle de nous deux contre le reste du monde.

Avez-vous pensé au cas de figure où l’un de vous se qualifie pour la finale et pas l’autre?

Mams: C’est peut-être un excès de confiance, mais je n’y ai pas pensé. On participe à ce concours depuis des années et je me dis qu’on n’a pas fait tout ce chemin pour ne pas arriver au bout. Si l’un de nous est éliminé, c’est la vie et il sera derrière l’autre pour le soutenir.

Voldo: J’ai pensé à tous les scénarios possibles, mais tu relativises en te disant que c’est une chance et une opportunité de malade d’être ici parmi tous ces danseurs. Je regarde plutôt le verre à moitié plein. Je veux vivre l’instant présent et être fier de moi. Le résultat, je n’y suis pour rien.

Comment vous préparez-vous pour cette pré-finale?

Voldo: J’écoute les musiques. Je pense que c’est super important d’entendre les hits d’aujourd’hui et d’être à jour. Il faut être au point mentalement et physiquement et bien dormir.