Les victimes consultent davantage les centres d’aide

Les données de l’OFS révèlent aussi que «près de la moitié du nombre de consultations (46%) concernent des lésions corporelles et des voies de fait et un tiers des extorsions et du chantage, ainsi que des menaces et de la contrainte». Les infractions contre l’intégrité sexuelle sont quant à elles évoquées dans 31% des consultations. À noter que plusieurs infractions différentes peuvent être dénoncées lors d’une même consultation.